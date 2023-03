Ihr Alter sieht man den spätgotischen Altarfiguren an. Um 1517 sind sie in der Werkstatt des Zwickauer Bildschnitzers Leonhard Herrgott entstanden. Doch selbst wenn sich originale Farbbemalungen ablösen, an Pracht haben die Heiligen nichts eingebüßt. Ursprünglich gehörten sie zu einem Flügelaltar in der St. Martinskirche im sächsischen Oberlungwitz und in einer solchen Konstellation werden sie jetzt auch im Schlossbergmuseum präsentiert.