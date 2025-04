Was macht diesen Ort authentisch? Gibt es Spuren des Künstlers im Haus? Schließlich war es das Haus seiner Eltern, das der Vater 1913 hatte erbauen lassen. Zu diesem Zeitpunkt lebte Sohn Karl bereits in Berlin. Allerdings hat Schmidt-Rottluff zwischen 1943 und 1946, nachdem seine Berliner Wohnung ausgebombt war, hier gewohnt und davon gibt es Spuren.

Im Obergeschoss hängt jetzt ein Selbstporträt, von dem bekannt ist, dass es in dieser Zeit in Chemnitz entstanden ist. Sicher ein Balance-Akt damals, denn Karl Schmidt-Rottuffs Kunst galt unter den Nationalsozialisten als "entartet", er war verfemt und mit einem Berufsverbot belegt. Aber er malte weiter und er schnitzte: Steinschnitte und Holzkästen, an deren Entstehungsdaten man ablesen kann, dass sie in dieser Zeit an diesem Ort entstanden – und jetzt ausgestellt sind.