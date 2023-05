Schmidtke ergänzte, als Kulturhauptstadt-GmbH sei man da für die Chemnitzerinnen und Chemnitzer. "Und wenn die was nicht verstehen, und wenn die was nicht machen wollen, und wenn die partout sagen: Das ist nicht nachhaltig – da machen wir die Ohren ganz groß." Man wolle nichts tun, was ohne die Leute stattfinde: "Wir wollen heute erstmal darauf hinweisen, dass wir alle Kritik annehmen und dass wir auf die Fachleute hören. Und wir wollen jetzt mit all diesen Menschen gemeinsam die Formate entwickeln – wie kommen wir an die Leute ran, wie können wir das, was sich die Leute wünschen, umsetzen."