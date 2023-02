Erich Heckel wurde 1883 in Döbeln geboren und ist in Chemnitz zur Schule gegangen. 1905 zählte er in Dresden zu den Gründern der Künstlergruppe "Brücke". Die Kunstsammlungen Chemnitz präsentieren die Skulptur "Stehende" in einer kleinen Sonderausstellung zum Werk Erich Heckels, die am Donnerstag eröffnet wird und bis zum 29. Mai 2023 dauert. Laut dem Museum wird darin Heckels Beziehung zur Stadt und zu den anderen beiden in Chemnitz aufgewachsenen Brücke-Künstlern Karl Schmidt-Rottluff und Ernst Ludwig Kirchner gezeigt.