Dabei geht es vielfach um existentielle Themen wie Gewalt und Zerstörung, um den geschundenen Menschen und das Sterben. Und das hat der Künstler in den 80er-Jahren am eigenen Leib erfahren: "Meine erste Frau ist grausam an Krebs gestorben", so Morgner. "Ich habe sie bis zum letzten Tag begleitet. An ihrem Sterbebett habe ich kleine Bleistiftzeichnungen gemacht. Und daraus ist dann eine Reihe großer schwarzer Madonnen entstanden, um meiner Frau ein Denkmal zu setzen. Das ist eine Arbeit, die macht man nur einmal im Leben. Ich denke, das wird mit das Beste sein, was ich in meinem Leben gemacht habe."