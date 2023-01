"Sehnsucht Landschaft"

Zeichnungen der Romantik zum 100. Geburtstag der Grafischen Sammlung 19. März – 11. Juni 2023

Kunstsammlungen am Theaterplatz



"Metablau und Gestautes Grün"

Schenkung Grafiksammlung Brigitte und Hans Robert Thomas

19. März – 11. Juni 2023

Kunstsammlungen am Theaterplatz



"Mein letzter Wille"

My Last Will

2. Juli – 1. Oktober 2023

Kunstsammlungen am Theaterplatz



"Welche Moderne?"

In- und Outsider der Avantgarde

22. Oktober 2023 – 14. Januar 2024

Kunstsammlungen am Theaterplatz



"Lebenswege"

Künstler:innen zwischen den Systemen

5. März – 2. Juli 2023

Museum Gunzenhauser



"FAMED"

23. Juli – 15. Oktober 2023

Museum Gunzenhauser



"Die geraubten Heiligen"

Gotische Kunst mit bewegter Geschichte

26. März – 4. Juni 2023

Schloßbergmuseum



"Das Kreative geht dem Unbekannten kühn entgegen"

Ausstellung zu Willi Baumeister

12. November – 4. Februar 2024

Museum Gunzenhauser