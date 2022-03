Wiederentdeckung Chemnitz entreißt den Maler Max Peiffer Watenphul dem Vergessen

Der in der Börde geborene Maler Max Peiffer Watenphul war einer der innovativen, am Bauhaus aktiven Künstler. Die Nazis brandmarkten sein Schaffen als entartet. In den 50ern hatte er noch etwas Erfolg, doch dann geriet er in Vergessenheit. Im Museum Gunzenhauser zeigt eine Ausstellung nun sein vielfältiges Schaffen – eine Einladung zur Wiederentdeckung.