Der 81-jährige Michael Morgner war ein Protagonist der non-konformen Kunstszene der DDR. 1942 in Chemnitz geboren, wuchs er in Einsiedel auf und studierte später an der Leipziger Kunsthochschule. In den 70er-Jahren war er Mitbegründer einer der namhaftesten Galerien, die unangepassten Künstlern in der DDR eine Plattform bot. Weiterhin zählt er zu den Begründern einer der wichtigsten oppositionellen Künstlergruppen der DDR: "Clara Mosch", die unter anderem spontane Aktionen inszenierte.



Im Gespräch mit MDR KULTUR erinnerte sich Morgner an eine Aktion auf einem Schrottplatz: "Ich sah die Überreste eines Traktors, setzte mich darauf, damals noch blondgelockt mit wehendem Haar, und mimte einen Original-LPG-Zukunftstraktorfahrer. Ich finde, besser kann man die DDR nicht zeigen: Ein Traktor ohne Räder und Motor und ein klassenbewusster Fahrer."