Neben den spezifisch, für Chemnitz geschaffenen Werken, ist im Museum Gunzenhauser auch die zum ersten Mal öffentlich ausgestellte Fotografieserie "disassembling a typewriter" zu sehen. Bildrechte: © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Wie der Ausstellungstitel nahelegt, wird die Frage nach dem Beziehungsverhältnis zwischen Mensch, Arbeit und Maschine gestellt. Steinbachs Arbeiten mit historischen Rundstrickmaschinen aus dem benachbarten Sächsischen Industriemuseum erfahren in der Ausstellung eine neue Bedeutungszuschreibung.



Zum ersten Mal öffentlich zu sehen ist auch Steinbachs Fotografie-Serie "disassembling a typewriter": 14 Abbildungen zeigen eine in ihre einzelnen Bestandteile zerlegte mechanische Schreibmaschine. Die dokumentarfotografisch anmutende Bildästhetik und Komposition erinnert an ein Herbarium, sie mutet an wie eine wissenschaftlichen Archivarbeit: In einer Videoarbeit werden dreihundert verbogene Nägel in schneller Abfolge für wenige Sekunden vor die Kamera gehalten.