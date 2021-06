Die Werke von Soulages erzählen keine Geschichten. Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz/PUNCTUM-Bertram Kober

Diese konsequente Haltung: Ich will nichts erzählen, ich will nicht belehren, ich habe keine Geschichte, ich habe keine Titel. Sondern ich will, dass ihr hier steht und euch mit mir, meinen Werken und euch selbst auseinandersetzt. Das kenne ich in dieser Konsequenz, auch in dieser Könnerschaft, gar nicht. Da ist Soulages absolut einmalig.