Ausstellung in Chemnitz Wie ein Vulkanausbruch den Tod nach Pompeji & Herculaneum brachte

Der Ausbruch des Vesuvs setzte dem Leben in Pompeji und Herculaneum ein jähes Ende. Erhalten sind Momentaufnahmen des römischen Alltags und spektakuläre Funde, die Ausgrabungen seit dem 18. Jahrhundert zutage fördern. Sie sind jetzt in einer Ausstellung in Chemnitz zu sehen und zeigen, wie nah uns das Leben vor 2000 Jahren eigentlich ist.