In "This [] Does Not Exist" lässt Weckert künstliche Gesichter erschaffen.

Ekstatisch flirrende Bilder treffen auf philosophische Fragen. In einer weiteren Arbeit zeigt der Künstler mehrere Gesichter, die er alle selbst erschaffen hat – real ist keines von ihnen. "Diese Arbeit ist so programmiert, dass ich zwei reelle Gesichter genommen habe, um dieses Netzwerk zu trainieren. Aber die Personen, die in der Arbeit selbst zu sehen sind, existieren im reellen Leben gar nicht. Dieses Netzwerk stellt sich im Endeffekt vor – man sagt auch, dass es träumt – wie könnte eine Person aussehen."

Was wie eine technische Spielerei wirkt, zeigt, wie sich die Gewissheit, was real ist und was fake, im digitalen Raum immer mehr auflöst. "Können wir diesen Bildern, die wir auf unseren digitalen Displays sehen, noch vertrauen? Inwieweit müsste ich eigentlich so ein Content vorher prüfen, bevor ich so was überhaupt als glaubwürdig einstufen kann?", fragt Weckert kritisch.