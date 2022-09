Riesenformate und druckgrafische Experimente in der Neuen Sächsische Galerie

Auffallend in diesem Jahrgang, so Mathias Lindner, waren sehr viele Linolschnitte unter den Einreichungen, "also eigentlich die Reduktion auf das ganz einfache Material, aber durchaus auch im großen Format." Andererseits gab es auch viele Arbeiten, die Techniken kombinieren, die früher niemals kombiniert worden wären. "Man hätte früher nicht den Hochdruck mit einer Lithografie kombiniert, oder es gibt auch individuelle Techniken, die letztendlich die Druckgrafik zum Einzelobjekt machen, zum Unikat. Das ist eine Bewegung, die wir schon seit ein paar Jahren beobachten, auch eine Bewegung zum großen Format."

Es ist eine reine Freude, die Arbeiten zu sehen. Mathias Lindner, Direktor der Neuen Sächsischen Galerie in Chemnitz

Ein riesiger Wandbehang von Tanja Pohl zum Beispiel. Er zieht die Betrachter wie in eine suggestive Schilflandschaft hinein. Eine Arbeit, die alle Dimensionen sprengt und nach dem ersten Corona-Lockdown durch ein Stipendium möglich wurde. Wald – so der Titel – verbindet verschiedenste druckgrafische Techniken und Pflanzen zu einem riesigen Bild. "Das Ganze besteht aus ganz vielen collagierten Drucken, die dann zu dieser riesigen Bildfläche verbunden sind", erklärt Mathias Lindner. Diese Arbeitsweise habe die Künstlerin sehr beflügelt. "Das ist sicher etwas, was man sonst im Alltäglichen kaum begonnen hätte. Der Rückzug brachte auch Freiräume", so Lindner. In Chemnitz ist Tanja Pohls Wandbehang mit dem Titel "Wald" zu sehen. Bildrechte: MDR/Heike Schwarzer

Chemnitzer Biennale wichtiges Standbein für Künstlerinnen und Künstler

Viele Künstlerinnen und Künstler konnten in den letzten zwei Pandemiejahren durch Stipendien unterstützt werden, so auch Bettina Haller. Die Chemnitzerin, die bisher bevorzugt im kleinen oder kleinsten Format im Acrylstich arbeitet und regelmäßig bei der sächsischen Grafik-Biennale vertreten war, hat diesmal eine Holzschnittserie im großen Format eingereicht, "um auch ein bisschen plakativer arbeiten und andererseits auch intensiver mit der Farbe umzugehen", sagt Bettina Haller, "und mich auch selbst überraschen zu lassen von dem, was dann letztendlich als Druck sichtbar ist."

Bettina Haller konturiert mit frischen Neonfarben einen Einkaufswagen, einen Stadtroller und ein Fahrrad, die sonst fast verschluckt werden von einer graufarbigen Winterlandschaft. Es ist die erste Arbeit, die nach dem Umzug in ein neues Atelier in Chemnitz entstand. Ein Neuanfang mitten in der Pandemie, die auch für sie durch den Wegfall von Messen und Ausstellungen vieles erschwerte. Franziska Neuberts Grafik ist Teil der sächsischen Biennale in Chemnitz. Bildrechte: MDR/Heike Schwarzer

Ausstellung nach Leipzig in Chemnitz und Plauen zu sehen

Umso wichtiger ist die Öffentlichkeit, die namhafte Meister und Meisterinnen ebenso wie die jüngste Künstlergeneration durch die 14. Biennale sächsischer Grafik in Chemnitz erfahren. "Das Schöne an dieser Biennale ist, dass es gelingt, diese Ausschreibung so zu platzieren, dass sehr viele Absolventen, Meisterschüler, junge Künstler, das als gute Möglichkeit begreifen, alle zwei Jahre in Erscheinung zu treten", erklärt Mathias Lindner.

Die Ausstellung wandere noch nach Leipzig und Plauen. Das schaffe Sichtbarkeit, so Lindner. "Es gibt den Katalog, es wird auch medial wahrgenommen. Auch für uns ist das wunderbar, weil wir ein Bild der nachwachsenden Kräfte bekommen. Trotzdem sind auch die sogenannten 'großen Alten' ein sehr stabiler Punkt, für die ist das Ehrensache, sich zu beteiligen."

Zwischen großen Formaten, reduzierten druckgrafischen Techniken und experimentellem Mix zeigen die 100 Grafiken in der Neuen sächsischen Galerie in Chemnitz die faszinierende Vielfalt aktueller Arbeiten.