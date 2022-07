Zugleich übermittelten solche detailreichen Bilder Informationen über herausragende historische Ereignisse – so dokumentierte etwa eine Druckgrafik eine der ersten Ballonfahrten in Paris am 1. Dezember 1783. Die Bilder stammen von vier europäischen Verlagen und enthielten Beschreibungen auf Deutsch und Französisch. Der Titel war jeweils in Spiegelschrift, damit er beim gucken durch die Linsen lesbar war.