Um an die Besucherzahlen so erfolgreicher Jahre wie 2014, 2015 und 2019 anknüpfen zu können, legt das smac 2023 eine neue Sonderausstellung zum Thema Wohnen und zwei Foyerausstellungen zur Zeit der Nationalsozialisten auf.

In der Ausstellung "Ausgeschlossen – Archäologie der NS-Zwangslager" geht es um das Leben in den Lagern der Nationalsozialisten. Hierfür bereiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des smac Funde aus archäologischen Grabungen auf dem Gelände ehemaliger NS-Lagerstandorte in Berlin und Brandenburg auf - darunter Kämme, Löffel, Stacheldraht.