Das bronzene Phallus-Windspiel gehört zu den besonderen Exponaten der Chemnitzer Ausstellung "Chic! Schmuck. Macht. Leute" Bildrechte: Th. Zühmer, Rheinisches Landesmuseum Trier –GDKE

So findet sich unter den 350 Exponaten aus aller Welt auch die eine oder andere Kuriosität. "Intimhaar-Färbemittel! Das ist etwas, womit ich mich noch nie beschäftigt habe", lacht Karina Iwe.



Ihre Kollegin Yvonne Schmuhl hat einen eigenen Favoriten: einen geflügelten Phallus. Er hängt an einer Bronzekette und ist mit drei Glöckchen verziert. "Wenn Wind sich in den Glocken verfängt, dann macht das Windspiel Musik", erklärt sie. So erklungen im 1. Jahrhundert nach Christus im Raum Trier. Dort hing das Windspiel wahrscheinlich im Hauseingang einer Villa. Es galt nicht nur der Zierde. Der geflügelte Penis galt bei den Römern vor allem als Glücksbringer. Es sind die kleinen Geschichten hinter den Exponaten, die die Ausstellung erzählt, die sie so kurzweilig machen.