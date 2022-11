Kurator Freytag beschreibt eines der Werke Reichmanns: "Die Fotografie 'Memento' zeigt eine Brandmauer, die von Putz befreite Ziegelfassade eines Hauses, in der ein unglaublich großes Loch klafft, was wahlweise aussieht wie ein Auge oder eine Fleischwunde. Das ist die Assoziation, die Vilém Reichmann da wecken will. Und das erinnert eben ganz stark an klassisch surrealistische Motive der Zwischenkriegszeit."

Das surrealistische Motiv des Auges taucht auch in einer wundersamen Inszenierung von Josef Sudek auf, einem der bekanntesten Fotokünstlern des Landes. Zu ihr sagt Freytag: "Wir sehen hier also eine Art verwachsenen Baumstamm mit einer gesichtsähnlichen Form, in der Sudek ein künstliches, ein Glasauge einsetzt. Und gleichzeitig operiert er mit Stilmitteln wie einer Langzeitbelichtung, so dass eine menschliche Figur, die wir im Bild sehen, quasi ohne Unterleib zu sehen ist, sich so aus dem Nichts heraus schält."