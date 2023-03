Er ist nur 12 Zentimeter groß und doch schon ein Star: Wilhelm, der Reisenussknacker, aus der Werkstatt Füchtner in Seiffen. Er hat es in die Kategorie "Innovation und Zeitgeist" der neuen Werkschau in Chemnitz geschafft – nicht zuletzt, weil die Geschichte des kleinen Holzmännchens so beeindruckend ist, erklärt Kuratorin Steffi Auffenbauer: "Ein Bekannter des Unternehmers ist auf Weltreise gegangen und hatte gesagt: ich will etwas aus meiner Heimat mitnehmen, kannst du mir nicht den Nussknacker kleiner machen?".