Jede Menge Herbstlaub raschelt, als gäbe es keinen Frühling. Das Laub ist der Unterbau für Philipp Kummers Installation in der Werkschauhalle, die das "Spinnerei archiv massiv" eingebracht hat. Es sind düstere Fabeln und Metamorphosen von Mensch, Natur und Materie, die Kummer (Nomen est Omen) verhandelt – in seinen Gemälden und in Plastiken, in einer gegenständlich-abstrahierten, symbolistischen Bildsprache.

Obwohl Kummer in Nürnberg an der Akademie der bildenden Künste ausgebildet wurde, fügt sich seine Kunst-Position nahtlos in die Leipziger Ausstellung "Chow Chow" ein, in der die Galerien der Baumwollspinnerei Kunst von rund 40 Künstlerinnen und Künstlern präsentieren, die sie in ihren Programmen führen.

Auslosung von Wandflächen

Eine geöffnete Ausstellung, in Corona-Zeiten? Eine Seltenheit! Elke Hannemann von der Galerie EIGEN + ART erklärt die Lösung: "Wir haben einfach gelost. Wir haben die einzelnen Wandflächen aufgeteilt und dann hat jeder eine Wandfläche gezogen, durfte selber entscheiden, welche Künstlerinnen und Künstler die jeweilige Galerie präsentiert. Und das sieht insgesamt sehr gut und sehr harmonisch aus - und das ist so, weil wir doch Profis sind!" Und so gibt es nur deshalb Kunst in der Werkschauhalle zu sehen, weil die Ausstellung eine Verkaufsausstellung der 14 Galerien der Baumwollspinnerei ist. Wer rein will, bucht über Click & Meet.

Arne Linde Bildrechte: Arne Linde Die Möglichkeit zur Schau ergab sich, weil die Werkschauhalle leer stand. Meist ist sie an Gäste vermietet, doch die können in Corona-Zeiten nicht ausstellen. Arne Linde von der ASPN-Galerie betont: "Irgendjemand hat dann gesagt: 'Los geht’s! Jetzt nehmen wir die Werkschauhalle mal wirklich für uns Galerien in Anspruch, wo wir doch auch in den letzten Monaten so wenige Möglichkeiten hatten, Dinge zu zeigen.' Und alle sind sofort jubelnd an die Decke gesprungen."

Leipziger Kunstszene

Johannes Rochhausen in seinem Atelier Bildrechte: MDR/Andreas Höll So begegnen dem Publikum ausgewählte aber vertraute Leipziger Kunst-Positionen, die die Galerien der Baumwollspinnerei an die Kundschaft bringen wollen: gewaltig-fröhliches Linoleum von Christoph Ruckhäberle etwa; Architektur-Collagen, die virtuelle Welten anklingen lassen von Martin Kobe; Matthias Weischer vereint gegenständliche Motive und abstrahierte Flächen.



Annika Kleist (vertreten durch die Galerie Kleindienst) malt Interieurs aus Jugendzimmern, Kleiderständer und blühende Orchideen, die Lieblingsblumen der jungen Generation, die es sich zu Hause im Bett, mit ihren Bildschirmen, gemütlich macht - und ihnen erliegt, wie man bereits auf früheren Bildern Kleists sehen konnte. Diesmal sind sie Protagonistinnen jedoch abwesend. So wie auch bei Johannes Rochhausen, bekannt für seine großformatigen Atelierbilder in gedeckten Farben, dem Mensch und Natur schon länger abhanden gekommen sind.

Asiatische Künstler

Unter den weniger bekannten Kunst-Positionen sind etliche Arbeiten von asiatischen Künstlern. So präsentiert die Galerie Josef Filipp mit Rui Zhang einen Künstler aus China; die Aki-Galery aus Taiwan wiederum, Gast-Galerie auf dem Gelände der Spinnerei, zeigt Malerei von drei taiwanesischen Künstlern. Elke Hannemann betont.

Aki sind das zweite Jahr bei uns, konnten natürlich ihr gesamtes Programm durch die Pandemie noch nicht so zeigen. Und so freuen wir uns, dass sie entschieden haben, noch ein Jahr zu verlängern und auch Teil dieser Ausstellung sind – mit Malerei.