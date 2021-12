Neue Herausforderungen in Buchenwald

Die Gedenkstättenarbeit verändert sich: Zeitzeuginnen und -zeugen sterben, neue Vermittlungsformate müssen entwickelt werden. Claudia Roth kündigt an, sie werde diese Bemühungen unterstützen. Auch Benjamin-Immanuel Hoff, thüringischer Kulturminister und Vorsitzender des Gedenkstätten-Stiftungsrates kündigt an, dass man an dem Thema dran sei.

So solle etwa die Zusammenarbeit mit Schulen ausgebaut werden, wofür mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden müssten. "Das ist häufig die größte Schwierigkeit, geeignetes Personal zu finden, um den großen Bedarf an Nachfrage auch zu erfüllen", erklärt Hoff. "Das ist ein stetiges Thema, das wir im Stiftungsrat thematisieren. An den Schulen und in den Gedenkstätten dem großen Bedarf, der großen Nachfrage auch Rechnung zu tragen. Und das ist das, woran wir intensiv arbeiten."

Erinnerungspolitik für die Zukunft