Meist kamen die Frauen mehrmals wieder. Gröszer arbeitete am Modell, brachte nach und nach im Sinne der altmeisterlichen Lasurtechnik immer neue Farbschichten auf die Leinwand. Unzählige, teils filigrane Details lassen sich nun in seinen Bildern erkennen, die Porträtierten finden sich in fantastischen Umgebungen wieder.

Kai-Uwe Schierz deutet auf ein Bild mit dem Titel "Marin á cholie XIV". Darauf ist eine nackte Frau abgebildet: Sie trägt auf dem Kopf eine rote Plastiktüte, die von der Form her an eine Bischofsmütze erinnert. Im Hintergrund erhebt sich weißes Gebirge. "Hier erkennen wir Kreidefelsen", erklärt der Museumsdirektor. "Und bei Kreidefelsen wissen wir sofort, mit wem wir es zu tun haben: nämlich mit Caspar David Friedrich. Und solche Zitate in die Kunstgeschichte hinein finden wir bei Gröszer vielfältig!"