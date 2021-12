Warum Conrad Felixmüller religiöse Bilder mit politischem Bezug in die Kirche von Tautenhain malte

Darstellung von realen Tautenhainern im Bild

1952 wurde die religiöse Bilderserie in der Tautenhainer Kirche eingeweiht. Bildrechte: Markus Helbig/Kirchenspiel Geithainer Land Als er Anfang der 50er-Jahre das Bild malte, hatte Conrad Felixmüller – mit revolutionärem Impetus – darin etliche Bewohner des Örtchens Tautenhain verewigt, etwa Marie Mätzold, mit Ziege und Hund, Frau Kabisch, als Mutter Maria, zudem den damaligen Pfarrer Heinz Winkler sowie sich selbst mit Enkelin.



Am 5. Oktober 1952 wurde Felixmüllers "Weihnachtsbild" unter großer Aufregung aller Beteiligten eingeweiht, erklärt Heinz Junghans, Ortskirchenvorsteher und gebürtiger Tautenhainer: "Ich finde das schon gut, dass die Heilsgeschichte in die damalige Zeit reingestellt wurde, auch mit den Menschen, die damals hier gelebt haben. Es hat damals sicher eine Polarisierung gegeben, die Menschen, die hier dargestellt sind, sind alle benannt und bekannt, außer den zwei Arbeitern. Und bei der Wiedereinweihung sind an dem Tag zwei Gottesdienste gefeiert worden, weil die Menschen sonst nicht Platz gehabt hätten."

Die Heilge Nacht ins Rochlitzer Muldental verlegt

Auch die Landschaft im Bild mit dem Turm der Tautenhainer Kirche zeigt, dass Felixmüller die Heilige Nacht in der Nachkriegszeit im Rochlitzer Muldental verortete. Der in Dresden geborene Maler, 1944 in Berlin ausgebombt, hatte in Tautenhain mit Frau und zwei Kindern Zuflucht gefunden. Zu dieser Zeit war er bereits eine Berühmtheit: Zwischen 1915 und 1933 gehörte er als Expressionist und Akteur der Neuen Sachlichkeit zu den bekanntesten jungen deutschen Künstlern. 1919 trat er in die KPD ein, 1924 wieder aus, wurde schließlich von den Nazis verfemt. In den 50er-Jahren neigte Felixmüllers Malstil einem romantisierenden Realismus zu wie das "Weihnachtsbild" sowie fünf weitere, in die Empore eingelassene Bilder des Gotteshauses bezeugen. In seinen Malereien auf der Empore bildete Conrad Felixmüller auch zahlreiche Zeitgenossen aus Tautenhain ab. Bildrechte: Markus Helbig/Kirchenspiel Geithainer Land

Felixmüller holt die Weihnachtsgeschichte in seine Zeit

Die aktuell-politische Botschaft der Bilder ist nicht zu übersehen, bemerkt Pfarrer Markus Helbig: "Manche wünschen sich eine historisierende Kirche und manche wünschen sich eine aktuelle. Conrad Felixmüller wollte sie offensichtlich aktuell. Und ich denke, wenn wir heute Felixmüller unter uns hätten, er hätte manche mit Masken gemalt. Ich denke, er hätte die Corona-Wirklichkeit hineingezeichnet in die Sache, und da kommt Weihnachten hinein. Gott schafft Heil inmitten unserer jetzigen Welt, ansonsten bleibt Weihnachten ein altes Märchen. Das hat er ganz großartig gemacht – guter Theologe!"

Kirchen-Bilder sind "Glaubensbekenntnis" von Felixmüller

Bei den drei Bildern für die Nord-Empore ließ sich Conrad Felixmüller von der christlichen Heilsgeschichte anregen: der Geburt Jesu, Ostern und Pfingsten. Die West-Empore zeigt indessen die Vertreibung aus dem Paradies sowie in dem Bild "Welt" den Sündenfall. Felixmüller thematisierte darin die Folgen des Zweiten Weltkriegs und malte Gräber, Konzentrationslager, eine Industrielandschaft und das zerstörte Berlin. Der zeitweise bekennende Kommunist hatte einmal die Arbeit in der Kirche als die "schönste Aufgabe" seines Lebens bezeichnet und als "Glaubensbekenntnis" – vielleicht, weil er hier seine künstlerische Intention einfach umsetzen konnte. Conrad Felixmüller zeigt seine Sicht auf den christlichen Glauben in seiner Zeit. Bildrechte: Markus Helbig/Kirchenspiel Geithainer Land

In der noch jungen DDR polarisierte der Maler, weil er keinen Realismus sowjetischer Prägung liefern wollte. "Er hat ganz viel Anderes gemalt, aber hier ist es eine besondere Herausforderung für ihn gewesen. Die hat er gesehen und ergriffen. Also, ich glaube, er hat sich auch so ein bisschen darum beworben, das machen zu dürfen. Die Initiative ging von ihm aus und nicht von der Gemeinde. Und ich denke mal, er hat Recht behalten", erzählt Markus Helbig.

Ein Schatz mitten in der Dorfkirche

In seiner Tautenhainer Zeit, von 1944 bis 1961, hatte Conrad Felixmüller eine starke Bindung zu dem idyllisch gelegenen Ort und seinen Bewohnern aufgebaut. Auch aus Verbundenheit malte er die Dorfkirche aus. Heute ist sie ein Schatz. In keiner anderen Kirche Deutschlands wurde in der Nachkriegszeit die Empore auf diese Weise gestaltet. Und schon gar nicht von einem so namhaften Maler, der hier sein einziges religiöses Werk schuf.