Die Fotoschau "Counterpoint" (2014/2015) widmete sich der kritischen Durchsicht des fotografischen Bestands der Kunsthalle. Bildrechte: Kunsthalle der Sparkasse Leipzig

Heute besitzt die Sparkasse Leipzig die größte Sammlung zu Leipziger Kunst. In den vielen Filialen der Stadt hängen die Arbeiten, in der Zentrale in Löhrs Carré wird mit einer Art von "Best of" geklotzt. Und dann ist da noch die Kunsthalle der Sparkasse, mit jährlich drei bis vier Ausstellungen, die Constanze Treuner ebenfalls leitete. 2001 wurde das Haus eröffnet, von Anfang an dazu bestimmt, Blicke in die Sammlung zu vermitteln. Constanze Treuner rechnet sich zu, diese Ausblicke thematischer als ihr Vorgänger gestaltet zu haben. Dazu holte sie gern Gast-Kuratoren ins Haus. So auch 2014 Christoph Tannert, Instanz in Sachen ostdeutscher Kunst. In der Foto-Schau "Counterpoint" legte er den Schwerpunkt auf möglichst verschiedene fotokünstlerische Ansätze aus Leipzig: Viele Verfremdungen und Abstrahierungen gab es zu sehen. Wer in der Stadt der Leipziger Schule umfängliche Menschendarstellungen erwartete, wurde überrascht.