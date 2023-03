Gezeigt werden in der Städtischen Galerie auch fotografische Selbstinszenierungen und Postkarten von Moritzburgern oder auch Pillnitzer Ansichten, die Schleime leichthändig, aber mit großem kompositorischem Gespür übermalt hat. Und die Ausstellung bringt uns die Poetin nahe. So stammt der Titel der Schau "ich lass mich nicht spannen - lass mich nicht flechten" aus einem ihrer Gedichte, die in Auszügen in Räumen nachzulesen und sogar zu hören sind. Dieses Gemälde trägt den Titel "Der Verräter" Bildrechte: Städtische Galerie Dresden

Ausstellung zwei: Albertinum

Zeitgleich blickt man im Albertinum auf die frühen Werke Schleimes. Keine intensive Farbigkeit, wie in der Städtischen Galerie, sondern Schwarz und Weiß dominieren hier bei den Fotografien und den experimentellen Super-8-Filmen. "Ich halte doch nicht die Luft an" hat die Künstlerin dieses Bild genannt. Bildrechte: Sammlung zeitgenössische Kunst der Bundesrepublik Deutschland, Foto: Bernd Hiepe

Nach dem Studium zurück in Berlin, erhielt Schleime 1981 Ausstellungsverbot. Zu unangepasst, nicht staatskonform erschien den Funktionären ihre Kunst. Dennoch arbeitete sie weiter, bis sie 1984 schließlich nach Westberlin ausreisen durfte.

Bedrückenden Fotos

"Bondage" heißt dieses Bild und verweist auf die erotische Fesselkunst. Bildrechte: Städtische Galerie Dresden Anfang der 80er-Jahre seien in Hüpstedt, aber auch in Dresden Körpermalaktionen entstanden, die Schleime fotografisch dokumentiert habe und auch Selbstinszenierungen, bei denen sie sich in Draht eingewickelt habe, sagt Astrid Nielsen, Konservatorin und Kuratorin an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und fährt fort, diese Fotos seien wirklich sehr schmerzhafte Äußerungen und Ausdruck des ganzen Lebensgefühls, das Schleime in der DDR hatte, ein Ausdruck von Bedrängnis.

Schleimes Wirklichkeiten sind zu allen Zeiten faszinierend, die alten wie auch die aktuellen Arbeiten. Und das zeigt sich auch in beiden Ausstellungen in Dresden – in der Städtischen Galerie wie im Albertinum.

Es geht hier nicht um Erfolg, sondern ich ertrage oft die Wirklichkeit nicht. Und das ist sozusagen meine Position, mir durch meine Bilder eine andere Wirklichkeit zu schaffen. Cornelia Schleime zu ihren aktuellen Arbeiten.

