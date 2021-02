Museen digital Magdeburger Museen starten digitale Mosaik-Themenwoche

Mehr Informationen Alle Vorlagen und Anleitungen stehen im Studiobereich des Lindenau-Museums zum Download bereit. Für die Malaktion "…allein im Studio" können Vorlagen auch in der Kunstgasse 1 in Altenburg abgeholt werden.

Die fertigen Arbeiten für das Illustrationsprojekt "Gedankenmeer" und die Fensterausstellung "…allein im Studio" können per Post oder E-Mail (studio@lindenau-museu.de) an das Studio geschickt oder direkt in der Kunstgasse 1 in Altenburg abgegeben werden.