Museumsbetrieb in Corona-Zeiten Kunst ohne Publikum: Verlorene Ausstellungen im Lockdown

Wann ein Museumsbesuch wieder möglich sein wird, weiß niemand. Denn noch immer fehlt eine Perspektive. Doch es gibt Ausstellungen, die verloren sind, wie Marion Ackermann, Direktorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, es beschreibt. Damit prägt die Kunsthistorikerin und Kuratorin einen neuen pandemischen Terminus: Verlorene Ausstellungen. Dazu zählen auch drei Schauen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die nur in sehr verkürzter Form oder gar nicht besichtigt werden konnten. Darunter Ausstellungen zu Caravaggio, Raffael und die Madonna, Ernst Barlach, Angela Davis, eine Handwerksausstellung im japanischen Palais und die Schau zum 300. Jubiläum des Kupferstichkabinetts "Crossing Borders". Ausstellungsansicht "Crossing Borders" mit Félix González-Torres: "Untitled (Wir erinnern uns nicht)" und William Kentridge: "Mantegna" Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Ausstellungen als Momentum

Eine Verlängerung der Ausstellungen ist nur bedingt möglich. Internationale Leihgaben werden teilweise wieder zurückgeschickt, während andere Ausstellungen drängeln, etwa das hundertjährige Beuys Jubiläum. Die Planung für größere Ausstellungen laufe normalerweise zwei bis drei Jahre im Voraus, erklärt Marion Ackermann. So haben auch die Museen eine zeitbedingte Aufführungspraxis. Wie auf einer Bühne entstehe auch im Museum ein Momentum, ein unwiederbringlicher Augenblick, den man nicht so einfach wiederholen könne, so die Direktorin.

Sie [die Ausstellung] ist da für einen kurzen Moment und ohne die Menschen, die sie betrachten, bleibt die Frage: Was ist es dann? Ist dann überhaupt in irgendeiner Weise die Kunst aktiviert? Marion Ackermann, Direktorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Auch wenn die Öffnungsperspektiven für die Museen nach wie vor ungewiss sind, halten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden trotzdem an ihren sieben großen Ausstellungen für dieses Jahr fest – darunter die große Romantik-Ausstellung in Dresden und Moskau, die in Russland nach jetzigem Stand am 12. April eröffnet werden soll. Marion Ackermann in der verlorenen Ausstellung "Crossing Borders" im Residenzschloss. Bildrechte: MDR/Pia Uffelmann

Verlorene Ausstellungen aus Künstlerperspektive

Erik Swars erlebt die geschlossenen Museen aus der Künstlerperspektive. Er ist Absolvent der Burg Giebichenstein in Halle und wird unter anderem durch die Galerie Jochen Hempel vertreten. Seit etwa zehn Jahren stellt der Künstler seine Werke in Gruppen- und Einzelausstellungen aus. Ende Oktober 2020 stand ein Novum an: Seine erste institutionelle Einzelausstellung im Museum der Bildenden Künste in Leipzig – ein großer Schritt für den Anfang 30-Jährigen. In Zwenkau geboren, war das Leipziger Museum immer die größte Institutionen direkt vor Ort, denn im Museum auszustellen sei anders als in Galerien:

Das ist ja der Ort, wo man eigentlich hin möchte und worum es am Ende auch geht, weil das Museum im besten Fall unbefangen ist. Und man kann seine Kunst zeigen ohne eine Begrenzung durch etwas. Erik Swars, Bildender Künstler aus Zwenkau

Doch nach nur vier Tagen konnte niemand seine Raum-Installation aus monochromen Malereien, Fotografien aus seinem sozialen Umfeld und einer Videoarbeit sehen: Der Lockdown ab November ließ es nicht zu. Nach mehrmonatiger Vorbereitungsphase war das für Erik Swars ernüchternd. In den darauffolgenden Wochen besuchte er mit seinem Kurator hin und wieder die Ausstellungräume in der Leipziger Innenstadt. Während die Geschäfte draußen noch geöffnet waren, stand Erik Swars im menschenleeren Museum und sah seine Ausstellung, die sonst niemand sehen konnte. Das habe das Museum noch mehr zu einem Ort gemacht, der mit der Außenwelt irgendwie nichts zu tun hat, erzählt der Bildende Künstler. Für die Austellung "Connect Leipzig #2" hat Erik Swars eine komplexe Rauminstallation im MdbK Leipzig realisiert. Bildrechte: Erik Swars