Auch auf den ersten Blick banale Objekte landen in der Gussform. Bildrechte: Dirk Skiba

Cosima Göpfert liebt den subtilen Blick mit ihrer Kunst und baut gerne große Installationen – am liebsten aus weißem Porzellan: Große Bilder, Nachdenkenswertes und Politisches. Dabei ist Göpfert keine ausgebildete Porzellinerin. Ihre Faszination für das Material und ihr Talent zum Modellieren entdeckte sie per Zufall während des Studiums der freien Kunst in Weimar. Seitdem ist das weiße Material ihr Produkt geworden. Sie stellt in Museen aus, in Galerien, verkauft an Sammler und erstellt Auftragswerke – und manchmal auch ganz Banales: So landet beispielsweise auch ein Brötchen als Abdruck in ihrer Gussform.