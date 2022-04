Heidi Folprecht-Pscheider hat das Blaudrucker-Handwerk 1985 für sich entdeckt. Damals arbeitete sie noch hauptberuflich als Lehrerin. Mit ihrem ersten Mann baute sie den kleinen Hof am Rande der Kleinstadt aus. Auf dem Boden fand sie eine alte Blaudruck-Schürze – ihre erste Inspiration. "Das war damals die Idee, was Schönes zu machen und was zu produzieren, was man gut verkaufen kann. So hat sich das entwickelt", so Folprecht-Pscheider.

Heidi Folprecht-Pscheider und Herbert Pscheider präsentieren in ihrer Werkstatt Ergebnisse ihrer Arbeit. Bildrechte: Wolfram Nagel