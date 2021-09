Vor 200 bis 300 Jahren zersägt, sind sie nun wieder vereint: Zwei Ansichten der niederländischen Stadt Dordrecht, die Aelbert Cuyp (1620-1691), ein Zeitgenosse Rembrandts, einst malte. Dass die beiden Teile zusammengehören, bestätigte am Donnerstag das niederländische Dordrechts Museum, beruhend auf neuesten Forschungsergebnissen. Zu sehen ist das zweiteilige Gemälde ab 3. Oktober in Cuyps Heimatstadt nahe Rotterdam, demnächst aber auch in Leipzig.