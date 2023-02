Den Orten zuhören

Die Konstruktion aus Glas und Stahl ermöglicht vom Militärhistorischen Museum aus einen besonderen Blick auf Dresden. Bildrechte: dpa Um ein Gefühl dafür zu bekommen, begibt sich der Architekt auch mitten hinein in den historischen Ort, an dem seine avantgardistischen, virtuos durchdachten Arbeiten entstehen sollen. So stieg er beispielsweise in die Grube von Ground Zero in New York, die damals noch eine Trümmerwüste, ein Friedhof war, und ließ sich so zu seinem Masterplan für die Wiederbebauung inspirieren.

"Ich bin kein avantgardistischer Architekt", stellt Libeskind für sich fest. "Ich verwende sehr traditionelle Methoden: Ich gehe in die Umgebung, stecke meinen Kopf in den Boden des Ortes, höre auf die Stimme, mit der er zu mir spricht. Dann zeichne ich einen Plan, der funktional sein muss. Aber gleichzeitig ist es eine Idee, die aus dem Geist des Ortes erwächst, aus dem Geist dessen, was er uns mitteilen will."

Erinnerungen von Daniel Libeskind

Wenn sich Daniel Libeskind in seiner Architektur mit Geschichte auseinandersetzt, dann gehört auch immer seine eigene dazu. Als Sohn von zwei Shoah-Überlebenden wurde er 1946 in Polen geboren. Die Familie emigrierte nach Israel und siedelte später in die USA über. Er studierte zunächst Musik, dann Architektur. International bekannt wurde er, als er 1989 mit seinem Entwurf "Between the Lines" den Wettbewerb für das Jüdische Museum in Berlin gewann: Viele deuten den heutigen Bau als einen zerbrochenen Davidstern. Der Neubau des Jüdischen Museums in Berlin machte Libeskind international berühmt. Bildrechte: IMAGO / Jürgen Ritter

Daniel Libeskind will damit an die durch die Nationalsozialisten verfolgten und ermordeten Juden erinnern: "Die Erinnerung selbst steht im Mittelpunkt meiner Arbeit. Es ist nicht der Boden, der Untergrund, der das Fundament eines Gebäudes bildet, sondern die unsichtbare Geschichte eines speziellen Ortes. Sich daran zu erinnern, was geschehen ist, sich auch Zukünftiges vor Augen zu führen, ist natürlich Teil eines jeden Gebäudes – aber doch besonders bei Bauten, die eine kulturelle Bedeutung haben wie Museen."

Botschaft des Friedens in Dresden

Für diese Erinnerungsarchitektur, wie Libeskind sie etwa mit dem 9/11-Memorial in New York, der Umgestaltung des Militärhistorischen Museums zu einem Antikriegsmuseum in Dresden oder dem Holocaust-Mahnmal in Amsterdam geschaffen hat, wird Daniel Libeskind nun mit dem "Dresden-Preis", einem Friedenspreis ausgezeichnet.

"Jedes meiner Bauten ringt darum, Frieden zu bringen, für Verstehen zu sorgen – denn ohne Verstehen werden wir in Konflikt geraten. Und um für Verstehen zu sorgen, muss man nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herz fühlen." So versteht denn auch Daniel Libeskind seine architektonischen Arbeiten genau als das, was sich mit dem "Dresden-Preis" verbindet: als Botschafter für den Frieden.

Mehr Informationen Militärhistorisches Museum der Bundeswehr



Adresse:

Olbrichtplatz 2

01099 Dresden



Öffnungszeiten:

Montag 10 bis 21 Uhr

Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Mittwoch geschlossen



Ein barrierefreier Zugang zum Museum ist möglich.