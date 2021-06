Qualen der Kieu als Sinnbild des Vietnamesischen Volkes

Die Papier-und Holzschnittkünstlerin Franca Bartholomäi hat sich auf Einladung des Goethe-Instituts in Hanoi 2017 dem vietnamesischen Nationalepos "Das Mädchen Kieu" angenommen, geschrieben vom Dichter Nguyen Du, der von 1765 bis 1820 lebte. Die Qualen der Kieu werden bis heute in der Sozialistischen Republik Vietnam als Sinnbild für die Leiden des vietnamesischen Volkes verstanden. Viele Vietnamesen können aus dem Buch zitieren. Und so ist es nur folgerichtig, dass auch das vietnamesische Fernsehen über Franca Bartholomäis Ausstellung in Halle berichtete. Impressionen aus der Ausstellung "Das Mädchen K" Bildrechte: Franca Bartholomäi/Foto: Matthias Ritzmann

"Als wir in Vietnam waren, waren wir erstaunt, wie viele unglaublich junge Leute in die Ausstellung gekommen sind, die waren alle zwischen 12 und 16", so die Direktorin Manon Bursian. "Die guckten sich die Kleider an, die Kieu auf einmal im 21. Jahrhundert trägt und wie kleiden sich deutsche Mädchen und es ist ein Werk, das viele auswendig können, was letztlich auch eine Literatur ist, die im Volk angekommen ist."



Übrigens erschien die erste deutsche Übersetzung des "Mädchen Kieu" von Irene und Franz Faber 1964 im Ost-Berliner Verlag Rütten & Loening, es war die erste Übersetzung aus der klassischen vietnamesischen Literatur im gesamten deutschsprachigen Raum. Impressionen der Ausstellung "Das Mädchen K" Bildrechte: Franca Bartholomäi/Foto: Matthias Ritzmann

Franca Bartholomäi: "Wunderkind" des Papierschnitts

Dass sich viele Vietnamesen für Franca Bartholomäis Darstellung interessieren, liegt nicht zuletzt an ihrer Bildkunst. Bartholomäi, Jahrgang 1975, in Hohenmölsen im Burgenlandkreis geboren und seit ihrem Studium in Halle lebend, galt viele Jahre in Sachsen-Anhalt als Wunderkind des Holz- und Papierschnitts. Inzwischen löst sie dieses Versprechen auch als etablierte Künstlerin ein, hat etwa für die Moritzburg einen bemerkenswerten Zyklus zu Franz Marcs berühmter weißer Katze geschaffen und wird mit Kunstpreisen überhäuft. Zuletzt erhielt sie 2020 den Internationalen Lucas-Cranach-Preis der fränkischen Stadt Kronach und bekleidet bereits seit 2010 einen Lehrauftrag an der Burg Giebichenstein im Fachgebiet Grafik. Impressionen aus der Ausstellung "Das Mädchen K" Bildrechte: Franca Bartholomäi/Foto: Matthias Ritzmann

Moderne Interpretation: Mischung aus Manga-, Comic- und Märchenwelt

Bartholomäis moderne Kieu lässt die Jugend nicht außen vor. Sie trägt auch Züge des Kindes Heidi ins sich, in Szene gesetzt für den Welterfolg von einem japanischen Animé-Studio, neben weiterer erkennbarer Inspiration durch Manga und Comic. Und nicht nur dies, Direktorin Manon Bursian betont: "In Franca Bartholomäis Werk, das natürlich von Dürer beeinflusst ist, findet man eben ganz starke Einflüsse des Comics: Das findet man in den Symbolen, die immer wieder auftauchen, in den Smileys, Sprechblasen, Häuschen, die sehr reduziert sind – und ich habe gesehen, als meine Tochter sich die Ausstellung anguckte: Je gruseliger die Momente sind und dargestellt werden, desto tiefer war dieses Kind am Ende fasziniert." Impressionen der Ausstellung "Das Mädchen K" Bildrechte: Franca Bartholomäi/Foto: Matthias Ritzmann

Düster und faszinierend, da mit Brillanz ausgeführt, geht es etwa auf Bartholomäis meterbreitem Holzschnitt "Mitternachtsstunde" zu, auf dem Kieu barfuß wie das Sterntalermädchen mit anderen Mädchen ein Art "Blinde Kuh" spielt. Viele haben Papiertüten über die Köpfe gestülpt und scheinen orientierungslos, erfahren aber den offenen Sternenhimmel der Mitternacht und seine Schatten umso intensiver. Wer sich Märchen, Mythen und gut gemachte Comics anschaut, ist am Ende auch bei der Holzschnittkünstlerin Franca Bartholomäi nicht verkehrt. Impressionen der Ausstellung "Das Mädchen K" Bildrechte: Franca Bartholomäi/Foto: Matthias Ritzmann