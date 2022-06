Zu Hause missachtet, in der Welt gefragt?

Als nach 1990 die Ostkunst in die Depots der Museen geschickt wurde, war es freilich eine Genugtuung, dass ein taiwanesischer Geschäftsmann und Mäzen Womackas Bilder erwarb. Zu Hause missachtet, in der Welt gefragt? Die Bildgeschichte von "Am Strand" hat jedenfalls eine asiatische Episode.



Und populär ist es weiterhin, wie sich sowohl bei einer Ausstellung in Dresden als auch auf Usedom zeigte, wie Gerd Schulz erklärt: "Ich erlebe jetzt, dass viele Zugang finden zu dem Bild. Wir haben Drucke verkauft hier im Haus, und der meistgefragte Druck war der vom Bild 'Am Strand'. Und das geht über Alters- oder über Generationengrenzen hinweg und auch über Ost-West."

Womackas Paar "Am Strand" in der zweiten Fassung und zum zweiten Mal aufgelegt als Briefmarke, ein taiwanesischer Sammler schenkte das zweite Original dem Womacka-Freundeskreis. Bildrechte: artour / MDR FERNSEHEN

Leipziger Konzeptkünstler Maix Mayer kontert den roten Pop

Der Fotograf und Konzeptkünstler Maix Mayer befasst sich viel mit jüngerer Geschichte, stellt ihre Relikte in neue Kontexte und probiert neue Perspektiven darauf – auch auf das Paar am Strand: "Das Meer hatte für mich, vom Studium und vom Privaten her, immer eine Bedeutung. Und für viele Leute, die auch gern an die Ostsee gefahren sind, ist das jetzt sozusagen am naheliegendsten, unabhängig mal davon, dass es Womacka ist", sagt Mayer über die Popularität des Bildes, das eigentlich ein unpolitisches gewesen sei.



Und: "Ich habe versucht, das zu kontern, indem ich es überpolitisiere." Mayer überträgt die früheren Bild-Erklärungen in eine neue Ausgabe und dekonstruiert gleichsam, wie Bilder funktioniert haben. Er verleiht in seinen Ausstellungen die alten Reproduktionen und vergleicht den früheren und heutigen Bild-Gebrauch. Und siehe, auch die Bilder verändern sich.

Fotograf und Konzeptkünstler Maix Mayer Bildrechte: artour / MDR FERNSEHEN

In einem anderen Projekt stellt er mit Freunden das Paar in "Am Strand" nach – ein ironisches politisches Statement, das daran erinnert, wie man sich per Ostsee-Trip den offiziösen Berliner Pfingsttreffen entzog. Maix Mayers Serie gibt es – wie das Original und zuletzt auch den "Zwilling" – als Briefmarke, ein weiterer Bezug zum medialen Bilderkult.



Und wenn alle Politik abfällt? Verändert sich das Bild? Es hat Farbe, es lädt ein zu Gefühl. Mit ornamentalen Mündern und Verzeichnungen wird es kein besseres Bild. Drei Akkorde reichen für die Hitparade, aber auch für die Kunstgeschichte? Manch Kritiker erklärt dieses schöne "wahre Leben im falschen" für verlogen. Doch ist es das?

Maix Mayers Version von Womackas Paar "Am Strand" gibt es als Briefmarke Bildrechte: artour / MDR FERNSEHEN

Womackas Anwesen auf Usedom als Begegnungsstätte?

Die anhaltende Skepsis dürfte verhindern, dass öffentliches Engagement für die Pläne mit dem nach Womackas Tod verlassenen Ferienhaus entsteht. Gerd Schulz vom Freundeskreis würde gerne eine Womacka-Begegnungsstätte schaffen, "wo einerseits sein Atelier sozusagen im Sinne der Erinnerung bleibt und wo andererseits vor allem auch viele junge Künstler, Kunststudenten die Möglichkeit haben, Plainairs durchzuführen. Die Familie steht dem im Moment noch sehr reserviert gegenüber, wir sind da noch in einem Findungsprozess, wenn ich es sehr freundlich formuliere."



Das Haus über dem Strand wäre auch als Luxus-Anwesen zu verkaufen. So klingt der ideologische Kampf mit und um Womacka also in einer Immobilienfrage aus? Für das jetzt sogar doppelte Bild "Am Strand" besteht vorerst keine Gefahr.