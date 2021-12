Der Museumsleiter selbst erinnert sich an ganze Gruppen von Figuren von American Indians, mit denen er den Garten seiner Großeltern bespielte - so, wie es in den DEFA-Filmen zu sehen war. Und so erinnert die Ausstellung "So spielte der Osten" auch an das Kinderfernsehen in der DDR. Da gibt es Bastelbögen und Bücher über Meister Nadelöhr oder Frau Puppendoktor Pille "mit der großen, klugen Brille". Pittiplatsch, Schnatterinchen, der Sandmann – alle sind sie hier da.

Die Ausstellung ist zugleich wie eine Reise mit der Zeitmaschine. Die ältesten Schaustücke sind an die 80 Jahre. Gleich am Eingang liegt in einer Vitrine ein Handwerker-Quartett. Das hat in einer Bombennacht 1945 ein Kind aus den Trümmern in Chemnitz gerettet. Dann sind da noch Puppenstubenmöbel aus der unmittelbaren der Nachkriegszeit – sie wurden aus Koffer-Pappe gebastelt. 1956 dann stellte eine Fabrik in Stadtilm in Thüringen einen Modellbahnzug her, der mit einer Taschenlampenbatterie in Fahrt kam. Ein Kasperletheater, ein Schaukelpferd und Holzautos stehen neben und unter dem schmucken Weihnachtsbaum, der jetzt ein Blickfang in der Ausstellung ist. "Ja es ist unsere letzte Schau im Jahr 2021 – aber wir sehen sie nicht so sehr als Weihnachtsausstellung", sagt Christian Sobeck.