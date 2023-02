Pablo Picasso starb vor 50 Jahren – was nun Anlass gibt, ein Jubiläumsjahr mit 50 Ausstellungen weltweit zu begehen. Als eines der wenigen deutschen Projekte ist die neue Ausstellung im Kunstmuseum Moritzburg in Halle Teil dieses internationalen Picasso-Jahres.



In "Der andere Picasso" lernen Besucherinnen und Besucher keramische Arbeiten und Werke auf Papier sowie zahlreiche weitere Facetten des spanischen Künstlers kennen. Die rund 100 Exponate stammen aus öffentlichen und privaten Sammlungen in Madrid, Granada und Mallorca.