Stefan Diez und sein Team entwickeln außerdem momentan eine Art Pfandsystem für ihr modulares Sofa. Die Idee: "Man kauft eigentlich nur noch die wirklich sich abnutzenden Teile des Sofas, und den Rest kann man zurückgeben", so der Möbeldesigner. Bei aller Nachhaltigkeit innovativ zu bleiben und die Faszination nicht zu verlieren, ist ihm besonders wichtig. Stefan Diez bedauert, dass in den letzten 25 Jahren im Bereich Design wenig bahnbrechend Neues entstanden sei und führt das auf die Massenproduktion zurück. Durch diese sei Qualität kaputtgemacht und durch Masse ersetzt worden.

"Die wesentlich einfachere Lösung war, alte Ideen einfach immer billiger herzustellen", erklärt Diez. Dennoch sei der Bauhäusler Erich Dieckmann, der als einer der ersten Stühle in Serie produziert hat, ein Vorbild für ihn. Zu dessen Zeit, vor hundert Jahren, habe es Hoffnung gegeben, Produkte über Standardisierung und industriellen Möbelbau erschwinglich sowie einer breiten Masse zugänglich zu machen, so Diez. Heute seien wir in einer ähnlichen Situation: "Wir sind in einer Umbruchsituation, wo wir uns auch diese grundsätzlichen Fragen stellen müssen, wie wir in Zukunft arbeiten und wohnen wollen, weil so wie wir das bisher tun, wird es nicht weitergehen", sagt Möbeldesigner Stefan Diez.