Seit Sommer besitzt Conrad Feininger, der in den USA als Schauspieler tätig war, auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er möchte gern hier in Dessau bleiben, sagt er. Nachdem die Feininger-Familie Mitte der 1930er-Jahre vor den Nationalsozialisten in die USA flüchtete, schließe sich der Kreis nun wieder. In Deutschland wolle er sich um das malerische Werk seines Vaters T. Lux kümmern: "Wenn ich eine Aufgabe habe, dann die, meinen Vater in der Welt bekannter zu machen. Ich habe meine Sammlung seiner Werke hierhergebracht, die jetzt im Bauhaus aufbewahrt wird. Gemeinsam arbeiten wir daran, T. Lux Feininger noch bekannter zu machen."