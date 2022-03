Hafterfahrungen nach Flucht aus DDR

Henschel schuf vor allem Phantasiewelten. Vieles könnte Märchen illustrieren. Er benutzt Sehnsuchtsmotive wie Schiffe unter Takelage im Sturm oder verwittert und muschelbestückt vom Meeresgrund gehoben.

Nachlassverwalter Matthias David Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Einige Motive der Sehnsucht und Bedrückung erklärt Matthias David mit der Biographie Henschels in der DDR. Bevor Henschel 1957 aus Coswig zunächst nach Westberlin floh, war er zeitweise auch in Jugendhaft: "Die Schiffe sind ein Symbol der Freiheit, des Davonsegelns, der Weltmeere, der Offenheit, und sind somit Fahrzeuge in die Freiheit. Vielleicht ist das genau das, was jemanden bewegt, der gefangen war und nicht das tun konnte, was er wollte." Im Nachlass Henschels finden sich auch zahlreiche Bücher über Schiffe. Diese Recherche erklärt auch den Reichtum an Details in den Bildern.

Detailverliebte Kunst

Anderes könnte von Karl-May angeregt sein. In vielen seiner Bilder war Henschel ein manischer Ornamenteur: Er punzierte sie haptisch und punktierte sie mikrometer-eng. Für den Zeichner, der in solche Welten eintaucht, war die reale Welt die ferne. Man stelle sich Heinz Henschel als Kontrast unter der Schweißerhaube vor. "Henschel war bei seinen Arbeitgebern für seine Präzision bekannt, sodass er dort auch als Philosoph der Drehbank beschrieben wurde. Er hat kleine Dinge erzeugt und diese Filigranarbeit findet sich auch in seinem Werk wieder."

Er schabte sogar aus schwarzen Hintergründen von Illustrierten Phantasiewesen hervor. Es besteht kein Zweifel, dass die Kobolde und Wächter für ihren Erfinder wichtig waren: Verschenkt hat er ausschließlich Drucke und Duplikate, er bewahrte sein Werk, damit irgendwann doch: sein Privates öffentlich werde.

In Dessau werden die Werke Henschels nun ausgestellt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wunscherfüllung in Dessau

"Wer kauft 200 Bilderrahmen, fängt an sein Werk zu rahmen, wenn er zu Hause in der Wohnung nur vier Bilder von sich an der Wand hat", fragt Matthias David. Er hat Heinz Henschel in den letzten Tagen und Stunden begleitet. Er hatte vermutet, dass Henschel seine Bilder auch zeigen wollte und ihm angeboten, sich um eine Ausstellung zu kümmern. "Da war er einverstanden und deswegen denke ich schon, dass der Moment gekommen war, wo er es gewagt hätte, an die Öffentlichkeit damit zu gehen."

Es ist ein eigentlich unglaubliches Phänomen: Der Autodidakt blieb kein Laie, aber vollkommen privat entstand in rund 40 Jahren intensiver Praxis ein Werk, das ein findiger Nachlassverwalter nun in Dessau öffentlich macht – das gelingt den wenigsten der professionellen Künstler.