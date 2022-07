"Es gibt Arbeiten in einem ganz großen Spannungsfeld, inhaltlich, formal wie auch emotional", so die Kuratorin. Dazu zählen großformatige Tuschezeichnungen auf Leinwand, plastische Arbeiten mit tierischem Material auf Photovoltaik oder "Zeichnungen, die wie Pingpong auf Papier und Maltafeln zwischen Berlin und Moskau hin und her gegangen sind, wie in einem zeichnerisch-malerischen Gespräch", erklärt Katrin Günther. "Es gibt von dem Kurator der Kunsthalle Bahnitz einen Film über die Kunsthalle, über das Leben in einer sozialen Gemeinschaft im Bahnitzer Dorf während der Corona-Pandemie", ergänzt die Kuratorin.