Zum Beispiel das Senckenberg-Museum für Naturkunde in Görlitz, das ist einer unserer Partner. Dort wurde eine App entwickelt, die zeigt, was im Boden passiert, wenn Sie da mit der Schaufel reingehen. Da können Sie sich quasi virtuell durchbewegen wie in einem Computerspiel. Sie haben da so eine Station, wenn Sie ins Museum kommen und können sich wie an so einer Konsole durch das Erdreich wühlen und dort entdecken, was es neben Würmern in den verschiedenen Schichten des Bodens alles so gibt. Diese Station ist bereits auf Wanderschaft durch über 30 Museen gegangen.