Die Kunsthistorikerin Karin Kolb übernimmt die Leitung der Meininger Museen. Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, tritt sie damit die Nachfolge des im Herbst 2021 ausscheidenden Direktors, Winfried Wiegand, an. Kolb war bisher als Abteilungsleiterin im Bauhaus Museum Dessau beschäftigt. Zuvor war sie als Kuratorin der Thüringer Landesausstellung im Jahr 2016 "Die Ernestiner – eine Dynastie prägt Europa" und im Jahr 2015 der Ausstellung "Cranach in Weimar" im Schillermuseum Weimar tätig.