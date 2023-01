Drei Jahre nach dem spektakulären Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden ist ein Teil des geraubten Kunstschatzes am 17. Dezember 2022 wieder aufgetaucht. Zum ersten Mal seit Wochen äußert sich nun die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Marion Ackermann, öffentlich zum Zustand der gestohlenen Juwelen.