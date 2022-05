Viele Künstler zogen sich aufs Land zurück. So entstanden Künstlerkolonien wie in Worpswede bei Bremen oder auch in Dresden Goppeln. Hier lebten sie in einer für sie heilen Welt, mitten in der Natur. Die fand Oskar Zwintscher auch in der Elbaue. Eines seiner ersten Bildnisse zeigt seine spätere Frau Adele in einem lichten Birkenwäldchen. Er selbst malt sich in seinem Atelier, die Hand am Stundenglas, ein Zitat Böcklins. Hinter ihm ist der Dom zu sehen. Ebenso ein japanisches Ornament, das dem Jugendstil als dekoratives Vorbild diente. Dem jungen Maler war bewusst, dass die Schaffenszeit endlich ist.