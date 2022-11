Architektur Ausstellung in Dresden erinnert an Hellerau-Architekt Heinrich Tessenow

Eine Ausstellung im Stadtmuseum Dresden widmet sich dem Architekten Heinrich Tessenow. Dessen Verdienste für die Architektur sind unbestritten, dennoch ist er hierzulande nur wenigen bekannt. Was viele sicher kennen, ist das Festspielhaus Hellerau in Dresden und auch im thüringischen Pösneck hat er seine Spuren hinterlassen. Die Schau zeigt das Gesamtwerk dieses Reformarchitekten, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert mit extremer Schlichtheit neue Maßstäbe setzte.