Paul Heermann wurde im Januar 1673 im erzgebirgischen Weigmannsdorf geboren. Zunächst ging er bei seinem Onkel, dem sächsischen Hofbildhauer Bildhauer George Heermann, in die Lehre. Mit ihm führte er ab 1685 sein erstes größeres Werk aus, den monumentalen Figurenschmuck der Freitreppe von Schloss Troja bei Prag. Zwischen 1693 und 1700 war er auf Wanderschaft durch Italien, machte auch Station Rom, bevor er sich 1705 in Dresden niederließ. Auf ihn gehen aber auch Werke an anderen Orten in Sachsen zurück, so in Moritzburg, Lommatzsch oder Leipzig. Er schuf Altäre, Epitaphien und Gartenskulpturen. Im Jahr 1732 wurde er wie ehedem sein Onkel zum Hofbildhauer ernannt.