Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden ist ab Montag wieder fürs Publikum geöffnet. Nach monatelanger Corona-Zwangspause ist damit ab sofort eine brisante Sonderausstellung mit dem Titel "Hitlers Elitetruppe? Mythos Fallschirmjäger" zu sehen. Das Museum verspricht neue Erkenntnisse zu der Truppe aus Akten verschiedener Archive. Kurator Magnus Pahl sagte, die Ausstellung räume mit noch immer kursierenden Legenden auf, die aus der NS-Heldenpropaganda stammten und bis heute wirkten.

Laut Pahl wurden nach 1945 die enge Verzahnung mit Partei und Staatsführung und die Kriegsverbrechen der Truppe heruntergespielt, das Trauma hoher Verluste verdrängt und Niederlagen umgedeutet. Bei der Aufstellung der Bundeswehr 1956 seien alte Denk- und Verhaltensweisen unreflektiert beibehalten worden, obwohl die Bundeswehr sich gerade nicht in direkter Kontinuität zur Wehrmacht verstanden habe.

Blick in die Ausstellung "Hitlers Elite? Mythos Fallschirmjäger" im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr Dresden

Blick in die Ausstellung "Hitlers Elite? Mythos Fallschirmjäger" im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr Dresden Bildrechte: dpa

"Wie viel tatsächlich von den Fallschirmjägern der Wehrmacht vor allem in der frühen Bundeswehr steckt, muss noch genauer herausgearbeitet werden", so Pahl. Dem Kurator zufolge gibt es in der Schau dazu erste Deutungsangebote.