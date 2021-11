Die Ausstellung "Photography. Landscapes – Signs of Change" zeigt Bilder von Olaf Otto Becker, einem der renommiertesten Fotografen Deutschlands. In der Schau in den Technischen Sammlungen Dresden sind 69 meist großformatigen Werke des Künstlers zu sehen.

Den Klimawandel dokumentieren

Der 1959 geborene und heute in Bad Tölz lebende Becker unternimmt seit 30 Jahren Expeditionen in Gegenden unserer Erde, die vom Klimawandel betroffen sind – häufig allein, manchmal mit Wissenschaftlern und Umweltaktivistinnen. Seine mehrfach ausgezeichneten Bildserien und Fotobücher sind in aller Welt zu sehen und fanden Eingang in bedeutende Sammlungen, darunter das Metropolitan Museum of Art und die Kunstsammlung des Deutschen Bundestages. Olaf Otto Becker: "Point 660" Bildrechte: Olaf Otto Becker

Verschwindende Inseln

So fotografiert Becker aus dem Permafrostboden der Steilküste auf einer Insel vor Sibirien heruntergebrochene Blöcke. Beim Abschmelzen der Eiskeile im Boden fügen sich die wurzeldurchwachsenen Erdreste zu bizarren Figurationen, die aussehen wie von Menschenhand geschaffene Skulpturen – und doch Schöpfungen der sich verändernden Natur selbst sind. Olaf Otto Becker: "Muostakh Island" Bildrechte: Olaf Otto Becker

Wie aufwändig es ist, solche Fotomotive zu erreichen, beschreibt Becker: "Das ist die Küste bei Muostakh, eine kleine Insel im Buor-Khaya-Golf in Sibirien. Ich habe die Aufnahme im August 2019 gemacht. Um dahinzukommen, musste ich mir ein kleines Boot chartern. "Was sehr schwierig war, dort in diesem Gebiet, das auch militärisches Absperrgebiet ist." Spätestens in 100 Jahren wird die kleine Insel verschwunden sein, befürchtet der Fotograf. Olaf Otto Becker: "Tumbang Karan Dyptich rightsidecmyk" Bildrechte: Olaf Otto Becker

Abgewirtschafteter Planet als Erbe

Auch an anderen Orten in Sibirien dokumentiert Becker die Veränderungen, zum Beispiel in der einstigen Hafenstadt Tiksi, die mit dem Ende der Sowjetunion ihren Niedergang erlebte. Heute ist es eine Geisterstadt, in deren Industrieabrachen und aufgegebenen Kulturbauten die Kinder der wenigen verbliebenen Bewohner spielen. Diese Stadt war mal florierend, sagt Becker, der Kontrast dieser kaputten Stadt und der spielenden Kinder hat ihn interessiert.

Das ist für mich sinnbildlich für diese Situation, die auch Fridays for Future so beklagt, dass wir der nächsten Generation einen abgewirtschafteten Planeten übergeben. Olaf Otto Becker

Olaf Otto Becker: "Flieger FD5" Bildrechte: Olaf Otto Becker