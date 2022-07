Der Medienkünstler Andreas Ullrich erinnert sich an die magischen Maschinen seiner Kindheit: Sie ermöglichten in der Fernsehserie "Star Trek" Kommunikation rund um die Welt – heute ist das Realität. Es nennt sich Internet. Das ist der Grund, warum ein Wissenschaftsmuseum wie die Technischen Sammlungen Dresden die "Magic Machines" in ihre Räume holt, sagt Direktor Roland Schwarz: "Die Aufgabe ist es, zu fragen: Was ist die Magie von heute?" Denn aus ihr kann die Wirklichkeit von morgen werden.