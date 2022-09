Dresden Militärhistorisches Museum zeigt Ausstellung zur "Bundeswehr in der Ära Merkel"

Das Militärhistorische Museum Dresden eröffnet am Freitag seine neue Sonderausstellung über "Die Bundeswehr in der Ära Merkel – Krieg und Frieden 2005–2021". Dem Museum zufolge wird die Schau am bisherigen Ende des chronologischen Rundgangs durch die deutsche Militärgeschichte eingerichtet. Der Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 lasse die Merkel-Jahre auch in Bezug auf die Bundeswehr als wie einen abgeschlossenen Zeitraum wirken, der nun in der Ausstellung genauer betrachtet werden solle.