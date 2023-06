Rosalba Carriera war eine Meisterin der Pastell-Technik. Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Carrieras künstlerische Anfänge liegen in der Miniaturmalerei. Für ihr Können in dieser Gattung wurde sie 1705 in die Kunstakademie San Luca in Rom aufgenommen, eine hohe Auszeichnung, die laut SKD nur wenigen Frauen zuteil wurde, zumal ihnen eine akademische Ausbildung noch lange verwehrt bleiben sollte. Auch die Accademia Clementina in Bologna und die Académie Royale in Paris nahmen sie später als Mitglied auf. Enke zufolge war sie auch eine begnadete Netzwerkerin, die in Korrespondenz mit vielen Reichen und Schönen in Europa stand.



Parallel zur Carriera-Schau richtet eine Sonderausstellung mit dem Titel "Aus dem Schatten. Künstlerinnen vom 16. bis 18. Jahrhundert" bis zum 20. August den Blick auf weitere Künstlerinnen, die bislang eher ein Schattendasein neben den großen und meist männlichen Namen der Kunstgeschichte führten.