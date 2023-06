Auch ein Selbstporträt von Rosalba Carriera (1673-1757) als Winter ist in der Dresdner Ausstellung zu sehen. Bildrechte: Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Foto: Elke Estel/ Hans-Peter Klut

Ganz anders die Venezianerin. Sie stand als virtuose Malerin im Rampenlicht, war zudem Geschäftsfrau, gehörte den Kunstakademien in Rom, Bologna und Paris an, agierte in einem internationalen Netzwerk und residierte in einem Palazzo am Canale Grande, wo sich die damalige Prominenz, man könnte fast sagen, die Klinke in die Hand gab. Daher spricht Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen in ihrem Fall nur mit Zurückhaltung von einer Künstlerin:



"Wenn ich sagen würde: 'Rosalba Carriera ist die bedeutendste Künstlerin im 18. Jahrhundert.' Dann wäre das ja eine kleine Gruppe von namentlich zu nennenden Personen. Wenn ich aber sage: 'Künstler des 18. Jahrhunderts.' Dann heißt das, dass sie wirklich der Superstar ihres Jahrhunderts war und aus ganz Europa die Menschen zu ihr geströmt sind, um sich von ihr porträtieren zu lassen."